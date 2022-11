Regresa Zury Ovalle por el bronce para Prepa 2

Reponiéndose de una lesión durante la competencia que la llevó al perder en su segundo combate clasificatorio y entrando a la final en repechaje, Zury Dayana Ovalle Cervantes estudiante de tercer semestre de la Preparatoria 2 de la UANL, logra conquistar el tercer lugar del torneo Interpreparatorias.

“Me enfrenté a 4 rivales, el primero lo gané, el segundo lo perdí debido a una lesión muy breve en la mano, de ahí me fui a un repechaje, lo gané y el último combate si se me complicó un poquito porque implicó mucha fuerza mía, pero se logró, lo que me permitió lograr la conquista de la medalla de bronce”, comentó Ovalle Cervantes.

Integrante del grupo de Judo del Gimnasio CEDEREG de ciudad Guadalupe Nuevo León, la joven Vaquera manifiesta que uno de sus más grandes deseos es participar en unos juegos Panamericanos.

“Sé que se requiere mucho esfuerzo, pero vamos a enfocarnos y tener una disciplina constante para llegar a ello”, dijo la joven atleta que desde hace 10 años realiza la práctica de este deporte.

Combinando la catedra académica con el deporte, Ovalle Cervantes, manifiesta que desde pequeña siempre ha destacado en el estudio, gracias al apoyo que siempre le han brindado sus padres para poder facilitarle el desarrollo en ambas actividades.

“He participado en varios deportes, pero este es el principal, porque desde que participe en él por primera ocasión sentí que este era el que más me gustaba”.

Vecina de la colonia Azteca en ciudad Guadalupe, Nuevo León, la joven “judoca” agradece que al apoyo que siempre ha recibido de parte de sus hermanos, de sus abuelos de sus papás que a pesar se encuentran un poco lejos de ella, nunca dejó de sentir apoyo en la competencia, “yo sé que el apoyo estaba ahí como si estuvieran presentes”.

Finalmente Zury Dayana Ovalle Cervantes, dejo en claro de que a pesar de su pausa deportiva por motivos de la Pandemia del COVID 19 y el enfoque en sus estudios de preparatoria, ya está de regreso, y prueba de ello es que el resultado obtenido en la competencia universitaria.

“Creo que estoy de vuelta, solo debido a la condición (física) se me dificultó un poco el regreso, pero lo que bien se aprende nunca se olvida, si fue un poquito sorprendente la manera en qué, no me cansaba como antes, pero aun así sigo sorprendida por el resultado que tuve, porque muchas veces llegaba a perder y me deprimía pero siempre supe que podía y esta vez tuve muchísimo apoyo y confié en mí, confié en que iba a poder, a pesar que se me ponía un poco difícil la situación, siempre confié en que se podía una vez más”, concluyó la Vaquera de Bronce del Judo del Interpreparatorias de la UANL.

Redacción: Raúl Emigdio Guevara Ortiz