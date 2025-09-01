Regresa el campeón a Fuerza Regia

*Los regios se alistan para la temporada.

El pívot Josh Ibarra, regresa al equipo con el que fue campeón en el basquetbol mexicano. Fuerza Regia lo incorpora para la próxima temporada.

El jugador mexico-americano llegó a nuestro país para jugar precisamente con Fuerza Regia en el 2019, para después ser buscado por equipos de las ligad de Venezuela, Corea del Sur, Canadá e Indonesia, logrando buenos resultados, incluso una designación de Jugador Más Valioso.

El también selecciónado mexicano fue parte del equipo que disputó la Copa del Mundo FIBA 2023 y en el clasificatorio a Juegos Olímpicos 2024, donde fue incluido en el equipo ideal.