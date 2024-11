Refrendan Vaqueras la calidad del Kárate de Prepa 2

Nuevamente el Kárate-do femenil de la Preparatoria N° 2, da un golpe fuerte sobre la mesa, con dos futuras promesas en el entorno universitario, quienes conquistaron una medalla de oro en combate, así como plata en combate y kata dentro de la competencia celebrada el pasado sábado 26 de octubre.

Fue a través de las jóvenes estudiantes Fátima María Aquino Hernández de primer semestre de bachillerato general quien conquistó medallas de oro en kumite categoría 60 kilogramos e Ixchel Sofía González Reynosa, alumna de tercer grado en el CIDEB Prepa 2 ganadora de doble plata en combate y kata en categoría de menos de 55 kilogramos.

Con su primera participación dentro de los torneos intra preparatorias UANL, a pesar de practicar el kárate desde la edad de los 12 años, Fátima María Aquino, manifestó que fue una competencia muy extenuante donde enfrentó a cerca de 5 rivales, siendo la última pelea la más difícil “ya que yo ya estaba muy cansada y mi rival tiraba muchas patadas” comentó Aquino Hernández.

Residente de la colonia San Pedro 400, la joven vaquera que a pesar de contar con apenas 15 años, posee ya una gran trayectoria dentro de las artes marciales, donde inicio participando en competencias municipales, estatales y haber alcanzado ya experiencia en eventos nacionales y mundiales.

“Yo empecé a participar para defenderme, para tener algo como defenderme, pero pues al final me terminó gustando mucho y empecé a practicarlo más y ahora es un amor que le tengo al kárate”, señaló la estudiante del turno matutino grupo 114 de la Preparatoria N° 2.

Mientras que por su parte Ixchel Sofía González Reynosa, representante del CIDEB Prepa 2, con su segunda participación en los torneos intra preparatorias de Kárate Do, se proclamó como una de las deportistas más destacadas de la competencia del semestre agosto-diciembre 2024, al alcanzar doble medalla de plata en la categoría de menores de 55 kilogramos en la especialidad de combate y kata.

En medio de una competencia muy reñida, donde participó 5 veces en la modalidad de kata y tres más en combate, González Reynosa con gran trayectoria competencias juveniles estatales, nacionales y mundiales, manifestó que este tipo de competencias forman parte de su preparación rumbo a los Nacionales CONADE y el Mundial Suecia del 2025.

Con la vista puesta en su ya próxima carrera profesional de Bio Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el campeonato Mundial de Suecia en el 2025, González Reynosa actual estudiante de tercer semestre del CDIDEB Prepa 2, logró colocarse por segundo año consecutivo como una de las principales exponentes del kárate do de su institución en el evento universitario, conquistando doble medalla de plata en las modalidades de kata y kumite.

Finalmente, Ixchel Sofía González Reynosa manifestó que el practicar este deporte ha sido una parte muy importante en su formación personal.

“Porque el kárate puede parecer muy fácil pero no lo es, pero también puede parecer muy difícil, pero hay cosas que no son tan difíciles, lo que hay que ser, es ser constantes y también tener el proceso marcado, no adelantarnos a cosas que todavía no estamos preparados para ellas, el kárate es una disciplina que debemos seguir como un estilo de vida y es como otra escuela”.

Finalmente, ambas deportistas agradecieron el respaldo que la Preparatoria N° 2 siempre les brinda, no en las competencias dentro de la UANL, sino en eventos de gran relevancia donde participan.