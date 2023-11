Red Bull tendrá que pagar una millonada para continuar en Fórmula Uno

Son los campeones de la máxima categoría.

La escudería Red Bull tendrá que pagar una millonaria cantidad de dinero, para poder continuar en la Fórmula Uno la próxima temporada, con todo y que son los campeones de la máxima categoría del automovilismo, y que tienen al piloto Tricampeón, Max Verstappen, y al subcampeón, Sergio Pérez.

De acuerdo al reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo, las cuotas de inscripción para las escuderías, se basan en el número de puntos obtenidos en la temporada que finalizó; entre más puntos, más pagan.

Así que Red Bull, que sumó en conjunto 860 puntos, cifra récord en la Fórmula Uno, deberá desembolsar la cantidad de 7 millones 445 mil dólares, antes del 10 de diciembre del 2023.

Esta regla se creó con la finalidad de dar paridad financiera a los equipos, pues le quita más dinero a los que más tienen.

Red Bull: US$ 7.445.817

Mercedes: US$ 3.347.012

Ferrari: US$ 3.327.287

McLaren Mercedes: US$ 2.643.487

Aston Martin: US$ 2.498.837

Renault Alpine: US$ 1.446.837

Williams: US$ 841.937

AlphaTauri Honda: US$ 822.212

Alfa Romeo: US$ 763.037

Haas: US$ 736.737