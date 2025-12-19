Reconocen el Tricampeonato de Auténticos Tigres en la ONEFA

*Tres años de la UANL siendo los mejores.

El gobierno municipal de San Nicolás destacó el éxito del equipo de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Auténticos Tigres, luego de consagrarse con la triple corona nacional en la temporada 2025.

El alcalde Daniel Carrillo encabezó un acto conmemorativo realizado en la Plaza Principal Bernardo Reyes, donde se otorgaron distinciones a jugadores y cuerpo técnico como reconocimiento al compromiso, la constancia y el trabajo realizado a lo largo del año.

Durante su mensaje, el edil subrayó que el fútbol americano es una disciplina que fomenta valores fundamentales como el esfuerzo, la preparación y el trabajo en equipo, y reiteró el respaldo tanto del municipio como de la UANL para impulsar este deporte.

En el evento también se reconoció al rector de la UANL, Santos Guzmán, por su apoyo al crecimiento y fortalecimiento del programa deportivo universitario. Como parte de los anuncios, las autoridades informaron sobre el proyecto para habilitar un nuevo espacio destinado a la práctica del fútbol americano en la ciudad.