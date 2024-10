Reconoce Pauno mal momento en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres reconocen en voz de su técnico , Veljko Paunovic, una mini crisis de resultados tras la derrota frente al Mazatlán.

El técnico serbio señaló que la derrota en el Clásico Regio sigue sin digerirse del todo, por lo que está dolido de la actuación frente a los “cañoneros”.

“En primer lugar nos sentimos muy dolidos del juego, hemos entrado en un mal momento en cuanto a los resultados. Profundamente dolidos por el resultado, sobretodo con la imagen que hemos dado al final, sentimos muchísimo, nos duele mucho. Es una decepción tremenda.

Desde luego que afectó la derrota en el estadio contra Rayados y aunque había signos buenos de recuperación, creo que hoy en algún momento el desgaste se ha notado también, aunque por esa misma razón hicimos cambios. No pienso poner excusas, asumir la responsabilidad que es totalmente nuestra, primero mía y no hay ningún ni nadie quiere vivir este momento más tiempo, por lo tanto necesitamos reacción rápida, entender que es un mal momento pero no podemos permitirnos más”, comentó.

Por otro lado, está convencido de poder revertir esta situación, contando con herramientas en el campo para ello y destacando progreso en su proceso dentro del conjunto felino, aunque con fallos en el medio.

“Somos capaces y es una temporada en la que también cosas pasan, esto es fútbol, algunos han tenido sus malos momentos antes y otros la están pasando ahora con nosotros, por lo tanto, no queremos alarmas y entendemos que habrá de todo y lo aceptamos pero por dentro tenemos que se unidos y saber que estete momento se va a pasar trabajando y a la máxima dispocisión del equipo.

Es un proceso y trabajo, las cosas sí van progresando, aunque todavía no encontramos nuestra mejor opción, progresando bien y es una prueba, los equipos pasan por distintas situaciones en la temporada, hemos entrado en un mal momento que tenemos que levantar y es una prueba final y confío en que lo vamos a conseguir”, finalizó.

Si bien es apenas la cuarta derrota en la era Pauno bajo el banquillo universitario, lo cuestionable es la forma de juego, pues a poco más de tres meses al mando no se nota algo nuevo dentro de la cancha.