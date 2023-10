Reconoce Congreso de Nuevo León títulos de Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres fueron reconocidos por el Congreso del Estado de Nuevo León tras la obtención de los títulos que llevan en este 2023.

Ante la presencia del entrenador Robert Dante Siboldi, el capitán del equipo Guido Pizarro; además del presidente del club Mauricio Culebro y el Director Deportivo, Antonio Sancho, se les brindó un pequeño homenaje por los trofeos, siendo la diputada priísta Ana González, aficionada al conjunto auriazul, la encargada de rendir honores al cuadro felino en el recinto Sesión Solemne en el Congreso local, indicando lo admirable que ha sido el cuadro regiomontano y esperando más títulos en las vitrinas universitarias.

“Hoy tengo frente a mí al equipo de futbol profesional varonil, más ganador de la Primera División en México en lo que va del 2023, al plantel que con orgullo puedo decir tiene sus bases en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tigres es una institución seria, trabajadora, responsable, que labora en equipo, que cuida sus valores y que enfatiza la sana competencia, por ello estos logros son más que merecidos.

Veo aquí la octava, un trofeo que ha sumado una estrella más al escudo felino, esta se ganó ante las Chivas del Guadalajara el 29 de mayo de este año en un duelo que se definió ´a lo tigre´, Guido (Pizarro), aún veo la imagen de ese gol y no me la creo, gracias por no darse por vencidos hasta el último segundo y traer esta copa a Nuevo León”, señaló la legisladora.

Por su parte, el técnico charrúa agradeció los laureles a la institución, recalcando el fuerte compromiso que tienen los jugadores hacia el trabajo en equipo.

“Es un reconocimiento al equipo ya la gente que labora en el club… y bueno, simplemente es el reconocimiento al logro del campeonato pasado y al esfuerzo de todos los muchachos. Que todos tuviéramos el mismo objetivo que era salir campeón y se trabaja y se entrena y se prepara para eso. Es un justo premio para ellos, principalmente para los jugadores que son los artífices de todo esto”, mencionó el sudamericano.

La ‘U’ se hizo del título de Liga en el Clausura 2023 al derrotar a Chivas, mérito que le otorgó disputar y ganar el Campeón de Campeones ante Pachuca; dicho logro los llevó a jugar la Campeones Cup contra el LAFC de la MLS, trofeo que ganador por segunda vez en su historia; todo en cuestión de cuatro meses en la era Siboldi al mando.