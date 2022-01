Recibe Nuevo León Nacional de Tiro con Arco

Una vez más Nuevo León será sede de un evento deportivo de gran relevancia a nivel nacional, a partir del 24 de enero se llevará a cabo el XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 en las instalaciones del INDE Nuevo León.

Este evento será selectivo para conformar una preselección rumbo al clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, así como para el clasificatorio a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, además del serial de Copas del Mundo de 2022.

“Es muy importante este evento para la Federación (FMTA) ya que forma parte del proceso selectivo que tendrán los arqueros, tanto de Recurvo como de Compuesto, de cara buscar la clasificación para los eventos de 2023 que son de los más importantes hacia París 2024. Estarán los dos medallistas olímpicos de Tokio, Alejandra Valencia y Luis Álvarez, compitiendo por un lugar en la pre selección; por Nuevo León, entre otros, estarán Valentina Vázquez que recientemente fue campeona panamericana juvenil en Cali y Mariana Avitia, medallista olímpica en Londres 2012, así como la también medallista en Londres, Aída Román, y otros arqueros con el mismo objetivo, así que será un evento muy interesante.” Mencionó el presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, Arq. Santiago Avitia Hernández.

Cabe destacar que así como en la especialidad de Recurvo habrá arqueros de trayectoria y resultados sobresalientes, también en el Compuesto estarán arqueros de mucha calidad como Maya Becerra, medalla de bronce, así como Antonio Hidalgo, Miguel Becerra y Uriel Olvera, medalla de plata, del Mundial de Yankton, Dakota del Sur en los Estados Unidos.

El proceso de selección de los arqueros consistirá en cuatro etapas, en Nuevo León se llevará a cabo la primera del 24 al 30 de enero, del 18 al 20 de febrero se realizará un control selectivo en el CNAR de la Ciudad de México y ahí definirán a los primeros tres de cada rama y modalidad que buscarán los boletos a El Salvador 2023, la tercera etapa consistirá en el serial de tres copas del mundo a desarrollarse en 2022 y posteriormente se realizarán dos controles internos para definir a los arqueros que asistirán al XXVI Campeonato Panamericano de la especialidad en octubre en Santiago de Chile.

Las instalaciones del INDE Nuevo León serán sede nuevamente de un evento importante de esta disciplina, recordando que en 2021 se llevó a cabo el XXV Campeonato Panamericano y IV Campeonato Para Panamericano, en donde la neolonesa Valentina Vázquez consiguió el primer lugar en el Recurvo individual.

“Elegimos las instalaciones del INDE porque cuentan con la infraestructura necesaria para la realización de este tipo de eventos. Los espacios son perfectos para albergar a todos los arqueros que asisten, dividiéndolos en tres campos para una mejor logística con todas las categorías participantes (sub 14, sub 16, sub 18, sub 21, mayor y 50+). Hemos tenido algunos eventos y los participantes han quedado muy satisfechos con las instalaciones, por lo cual agradecemos al INDE que, a través de su director general, el Coach Frank González, facilitaron sus instalaciones para que se puedan llevar a cabo estos importantes torneos.” Expresó Avitia Hernández.

El XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores se efectuará en tres campos, el campo A será en el Estadio de Atletismo del CARE “Niños Héroes, el campo B será el Campo de Tiro con Arco del CARE y el campo C el Estadio Nuevo León de Fútbol Americano junto al Gimnasio Nuevo León Unido.

