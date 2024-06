Rebeca Bernal: En nombres, es el mejor equipo de Rayadas desde su creación

Monterrey, Nuevo León. Si existe alguien que es voz autorizada en Rayadas es Rebeca Bernal, ídola e histórica albiazul, quien confesó ser parte del mejor equipo albiazul en su historia desde su creación.

La capitana rayada comentó que por nombres, el conjunto regio es de lo mejor que ha tenido desde el 2017 a la fecha, ahora habrá que reflejarlo en cancha y empezando por el Campeón de Campeonas ante Tigres.

“Yo he estado desde el día uno en la liga y cada temporada la verdad es que cada equipo tiene su esencia. Al final hoy te puedo decir que este equipo en nombres puede ser el el mejor equipo de Rayadas, puede ser. Ahora todas estas jugadoras, las incorporaciones que han llegado, que se adapten lo más rápido.

Nosotras estamos muy ilusionadas, y las queremos en el equipo, las vamos a arropar y queremos ir por todos los torneos, entonces nuestro reto como equipo es que este equipo sea el mejor, el de la mejor versión de Rayadas, para eso vamos a trabajar, para ser la mejor versión de Rayadas y creo que es muy posible”, mencionó.

Por otra parte, Bernal volvió a expresar su deseo de salir al extranjero con el afán de cumplir su sueño profesional, aunque de momento se enfoca con las regias.

“Creo que es un verano importante con muchos movimientos, hoy yo te puedo decir que estoy tranquila, de hecho la verdad es que me está encantando. Estoy yendo un día a la vez, ahora mi energía, todo mi enfoque está en en en estos dos partidos que son súper importantes para mí. Y un día a la vez, la verdad es que a nivel personal, yo siempre lo he mencionado, me gustaría salir (al extranjero).

Quiero este reto en mi vida, entonces quisiera la oportunidad, esperemos todas las opciones con con el equipo, con la directiva, con todos los encargados de que se pueda dar, pero si no la verdad es que hoy estoy muy feliz aquí, cuando tenga que ser va a ser y estoy feliz y muy enfocada en Rayadas”, añadió.