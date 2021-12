Realizan estatal de Tiro con Arco

Con la participación de 102 atletas, se llevó a cabo este fin de semana el Campeonato Estatal de Exteriores 2021 de Tiro con Arco, como último evento oficial del presente año.

Las acciones se desarrollaron en el Centro Deportivo Osvaldo Batocletti (antes CEDECO) de San Nicolás de los Garza, arrancando el pasado viernes con la práctica oficial y culminando el domingo con las finales en sus distintas categorías.

Con la finalidad de preparar a los atletas en distancias largas de cara a los eventos de 2022, entre los cuales destaca el Nacional de Exteriores en el mes de enero, el cual fungirá como selectivo nacional; se consideró a las categorías desde sub 14, sub 16, sub 18, sub 21 y mayores, tanto en Arco Recurvo como en Compuesto, además de la modalidad Barebow, todos ellos en ambas ramas.

Las categorías juveniles tuvieron participación de atletas que verán acción en los Nacionales CONADE de 2022, y mayores que buscarán su lugar en selección nacional para los compromisos internacionales del próximo año, entre ellos destacaron los olímpicos Mariana Avitia y Ernesto Boardman, además de la campeona panamericana de la especialidad y olímpica juvenil, Valentina Vázquez y Jorge Oziel Nevárez quien también ha sido seleccionado anteriormente.

Con información del INDE