Real Oviedo a la carga por Joaquim

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres siguen en el ojo dentro del mercado de pases, sonando el nombre de Joaquim Pereira para Europa.

Con información del periodista español, Nacho Azparren, el equipo del Real Oviedo busca los servicios del zaguero felino, siendo máximo candidato por recomendación de Veljko Paunovic.

El técnico serbio conoce a la perfección al jugador, siendo quien trajo al brasileño a tierras regias durante su corto paso como estratega auriazul y ser de lo más rescatable en su tan criticado camino en el banquillo felino.

El Grupo Pachuca, dueño administrativo del conjunto ibérico, tiene en planes ofertar una cesión de un año con opción a compra; no obstante, fuentes cercanas confirmaron que la dirigencia norteña descartó la alternativa.

Si bien no cerraron las ofertas a negociarlo, la única salida es que compren su carta pagando una cláusula de rescisión, pues el defensor todavía posee contrato hasta junio del 2027.

Cabe destacar, que recientemente los universitarios lograron vender a Samir Caetano hacia el Alnajmah SC de Arabia Saudita (4 millones de dólares), negocio redondo y por el cual harían lo mismo con Pereira.

Por ahora, sólo quedó en ligeros acercamientos y nada más, debido a que a lado de Joaquim se manejan otros nombres como los del nereñandes Justin de Haas y el amazónico Matheus Reis.