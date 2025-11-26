Real Apodaca vence al Alajuelense de Costa Rica

*Buen debut internacional de los regios.

Con la participación de clubes nacionales y representantes de cuatro países, comenzó oficialmente la tercera edición del Torneo Internacional Premier, certamen que reúne a los mejores equipos de la Serie A y Serie B de la Liga Premier junto con invitados de Brasil, Argentina, Costa Rica y Colombia.

En esta ocasión, los clubes extranjeros presentes son Santos (Brasil), Vélez Sarsfield (Argentina), Alajuelense (Costa Rica) y Alianza FC (Colombia), quienes compartirán escenario con los conjuntos mexicanos que encabezan sus respectivos grupos.

El Real Apodaca abrió su participación enfrentando a Alajuelense en actividad del Grupo 1, sector que completan Alianza FC y Artesanos de Metepec. El equipo de Nuevo León inició con el pie derecho al imponerse 2-1 en el Estadio Hugo Sánchez, ubicado en Boca del Río.

Tras su debut victorioso, el conjunto apodaquense volverá a la cancha este miércoles 26 de noviembre, cuando se mida a Alianza FC de Colombia a partir de las 12:00 horas. Cada equipo disputará tres encuentros en la fase de grupos, y los dos mejores de cada sector avanzarán a la final programada para este sábado.

Con equipos de distintos estilos y procedencias, el torneo promete una semana de futbol intenso en territorio veracruzano.