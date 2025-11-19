Rayados ya piensa de lleno en la llave de liguilla ante América 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están mas que enfocados en lo que será su llave ante América, esto por los Cuartos de Final del Apertura 2025.

En voz de Jorge Rodríguez, el mediocampista albiazul dejó en claro la importancia de una serie como esta por la jerarquía del cuadro capitalino; además, resaltó lo complicado que es tomar el ritmo en cancha tras un paron tan largo por fecha FIFA.

“Sabemos lo que es América y los jugadores que tiene. Estos días estamos enfocados en nosotros, en corregir errores, trabajar y hacernos más fuertes. Pensamos en lo que debemos hacer y mejorar para el partido contra ellos. No tener ritmo de juego a veces cuesta un poco después, pero estamos entrenando bien, a alta intensidad todos los días, así que creo que no vamos a perder el ritmo”, comentó en zona mixta.

Asimismo, el apodado “Corcho” reconoció que dentro de la plantilla están conscientes de lo que se juegan en la fiesta grande sin importar las etiquetas con las que entres. Por otro lado, desmintió roses internos, como se han venido especulando en varios medios.

“No hablamos de eso; dejamos que hablen los demás y la gente. Sabemos lo que somos y lo que podemos hacer, y estamos enfocados en eso. Estamos bien. No sé lo que escuchan o inventan ustedes. Es normal que haya charlas después de perder 3-0, para ver qué está pasando y qué estamos haciendo mal. Sabemos cuándo nos equivocamos. El equipo está bien y fuerte”, añadió.

Cabe destacar, que la “Pandilla” todavía no cuenta con un horario y fecha oficial para el arranque de su serie contra los americanistas, pues el Play-In apenas iniciará este jueves por la noche y terminará hasta el domingo.