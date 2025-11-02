Rayados y Tigres reparten puntos en Clásico Regio 141

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados y Tigres sacaron chispas dentro del empate 1-1 en la edición 141 del Clásico Regio, esto por la fecha 16 del Apertura 2025.

Desde el comienzo la escuadra felina quiso imponer sus condiciones y quedó cerca de ello apenas al 7′ con un tiro raso de Ozziel Herrera que pegó en la base del poste de Santiago Mele. Rápidamente, Ángel Correa se unió a la ofensiva auriazul y por unos centímetros abría el marcador al 11′ tras un error de comunicación entre Sergio Ramos y Gerardo Arteaga, siendo el español el que enmendó al final sacando de la línea el balón del argentino.

La localía no se quedó atrás y por nada rompía el cero pero Lucas Ocampos se mandó una pifia enorme frente al arco de Nahuel Guzmán, errando un buen balón peinado por Germán Berterame al 14′.

La intensidad del duelo se comenzó a vivir en los futbolistas, cuando pasando la media hora de cotejo Jorge Rodríguez se hizo expulsar por una falta contra Correa, quien ya había ganando la posición y siendo último hombre de frente hacia Mele, fue derribado por el ’30’ rayado.

Los pupilos de Doménec Torrent entraron en un lapso de imprecisiones tras la expulsión y se quedaron cerca de verse abajo en los cartones; sin embargo, la delantera felina salió con la pólvora mojada, fallando en dos ocasiones oportunidades importantes. Primero Juan Brunetta ante una escupida de balón de Mele a un centro de Fernando Gorriarán que no pudo aprovechar y con su tiro tapado por Ricardo Chávez en la línea al 38′.

Después, otro error del arquero albiazul propició la más clara en la visita que desperdició Correa en el área, mandando su disparo por un costado del arco al 44′, ante la incredulidad de sus compañeros. No obstante, una viveza de Jesús Corona hacia Berterame ocasionó un penal de Jesús Angulo sobre el ‘7’ albiazul, llevándose el zaguero la doble amonestación y el gol de Sergio Canales para el 1-0 en el último suspiro del agregado.

El complemento arrancó bastante movido para Guzmán. El guardameta rosarino atajó de forma espectacular lo que era la segunda anotación a los locales vía ‘Berte’, luego de una descolgada al 47′.

Las cosas cambiaron al 66′ cuando una combinación entre el ingresado André Pierre-Gignac con Brunetta, terminó en el empate universitario en los pies de su hombre gol del torneo, Correa. El ofensor mando a guardar la esférica en el área para el 1-1 y la algarabía en la afición visitante que hizo acto se presencia en gran número en el “Gigante de Acero”.

Sobre la recta final, Gignac se cansó de fallar, teniendo en tres chances la remontada, siendo al 70′ la más clara donde no pudo darle dirección de gol a otro rebote de Mele y mandar hacia un lado lo que hiciste sido su tanto 15 en los derbis; firmando la paridad que deja a los dirigidos por Guido Pizarro todavía en el tercer sitio con 33 puntos; mientras la “Pandilla” seguirá de quinta con 31 unidades.