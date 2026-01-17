Rayados vapulea al Mazatlán en la despedida de Berterame

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados le pasaron por encima sin problema alguno a su similar del Mazatlán por 5-1 y sumar su segundo triunfo al hilo por la fecha 3 del Clausura 2026.

Las cosas desde el arranque fueron de lado norteño, avisando desde el 6′ con una atajada de Ricardo Rodríguez al disparo de Germán Berterame en una gran acción de Anthony Martial previa.

Sin embargo, la recompensa fue rápida y al 10′ se abrieron los cartones en la cabeza de Jesús Corona. El apodado “Tecatito” aprovechó la pésima marca defensiva y mandó al rincón el 1-0, ventaja que jamás soltaron.

Tan sólo lo diez minutos más tarde, Jorge Rodríguez extendió la superioridad en los cartones con un disparo lejano que alcanzó a ser desviado por Jair Díaz para el 2-0. El festín en zona baja mazatleco era increíble y al 23′ se cometió una pena máxima ppe parte de Iván González sobre Gerardo Arteaga que intercambió por gol Anthony Martial.

El francés logró por fin su debut goleador con los regios y su primer tanto en el fútbol mexicano tras 15 partidos, repartidos en 477 minutos hasta ese momento, sin saber que jugaría un gran partido.

Para el complemento, el francés se vistió de “torero” y con dos asistencias más ayudó a la plantilla a conseguir un resultado extendido. La primera fue al 56′, cediendo hacia ‘Berte’ quien decretó de media vuelta el 4-0; dicha anotación pudo haber sido la última con la casaca rayada, ante su inminente salida hacia el Inter de Miami que se concretaría en las próximas horas.

Martial nuevamente al 63′ cedió para Iker Fimbres, quien dio el famoso pase a la red y poner la “manita” en la frente del cuadro cañonero, que sobre el final le alcanzó para descontar con el tanto de Jordan Sierra para el 5-1 al 86′.

Fuera de ello, los de Domènec Torrent se alzaron con su su segunda victoria consecutiva, llegando a 6 puntos. Del otro lado, los del Pacífico siguen de últimos sin ninguna unidad registrada.