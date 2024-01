Rayados va por otro refuerzo: Fernando Ortiz

Monterrey, Nuevo León. El Clausura 2024 está casi a la “vuelta de la esquina” y en Rayados aún no cierran la puerta para un refuerzo más, al menos así lo dejó en claro Fernando Ortiz.

El estratega argentino aseguró que el plantel aún no está cerrado y van por otro elemento, siendo la directiva la encargada de arreglar ese asunto, al no estar conforme aún con las llegadas de Jorge Rodríguez y el próximo arribo de Brandon Vázquez.

“La plantilla todavía no está cerrada, estamos a tiempo de incorporar y que se vayan jugadores, eso es algo normal en este tipo de situaciones, los nombres que surgen van a surgir siempre cuando se trata de esto, la directiva está encargada sobre este tema, hoy el jugador que nombraste. No, va a tener que venir alguien más. Quiero alguien más. No estoy conforme con él (Corcho). Esa es la palabra”, confesó en conferencia de prensa.

Bajo esta misma línea, el ‘Tano’ está consciente de la gran exigencia que tendrá, tanto para él como a los nuevos jugadores, de cara al siguiente certamen, esto por lo que representa el club regio.

“Cuando hablamos de Monterrey significa donde el compromiso y la exigencia tiene que estar al cien. Tanto Jorge como Brandon saben al club que vienen y saben la competencia interna que van a tener para que puedan tener un lugar dentro de los once. No siento esa presión de decir, si no soy campeón, miré. No. Yo trabajo día a día para que Monterrey se vea mucho mejor de lo que se vio. A consecuencia de eso, las chances de poder salir campeón aumentarán”, agregó.

De momento se contempla una posición más, se pudo saber que el volante central es lo que desea el técnico, aunque actualmente rondan muchos nombres dentro de los posibles candidatos.