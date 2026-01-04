Rayados triunfa en la Copa Pacífica con debut goleador de Martial 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados iniciaron con triunfo su participación en la Copa Pacífica Centenario, vencido 3-0 a los Leones Negros de Guadalajara.

La cuenta inició en los pies de Roberto de la Rosa al 25′, quien aprovechó un gran pase de Sergio Canales para quitarse a Felipe López en el arco y definir a plenitud para el 1-0.

Lo destacado fue el 2-0 que corrió a cargo de Anthony Martial al 39′. El ofensor francés pudo por fin estrenarse como goleador desde su llegada en septiembre con los regios y vaya tanto el que marcó. Con una excelsa jugada indivual en el área, el galo “clareó” a López y aumentar la ventaja en los cartones.

El encuentro también le sirvió a Doménec Torrent para darle minutos a jóvenes como Carlos Frayde, José Urias y Cristian Reyes, este último aportando con el 3-0 al 54′, dando el pase a la red a otra acción iniciada por Martial.

Asimismo, se pudo ver a Daniel Aceves viviendo sus primeras actividades con la casaca albiazul tras arribar como fichaje para el semestre, disputando 63 minutos.

La “Pandilla” con el triunfo aseguró avanzar a la final del certamen de preparación que se jugará el domingo por la tarde; el rival saldrá de la llave entre Chivas y Atlas.