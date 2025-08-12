Rayados suma tercer triunfo al hilo al vencer a León

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados derrotaron 3-1 a un impresentable León que sin James Rodríguez mostraron más carencias de lo normal, esto por la fecha 4 del Apertura 2025.

Las cosas fueron de menos a más para los regios, quienes de a poco se asentaron en cancha tras un comienzo muy bueno del cuadro local; sin embargo, los errores defensivos y una contundencia visitante casi perfecta, le abrieron el camino al triunfo albiazul.

Apenas a los diez minutos, Sergio Canales se aventó un jugadón individual por la banda que estuvo a nada del primer tanto en los pies de Germán Berterame, no obstante, el servicio quedó largo para el naturalizado.

La respuesta fue rápida para los “panzas verdes” con un trallazo de Jordi Cortizo al 11′, en la única de real peligro para la causa felina, pues instantáneamente José Manuel Corona rompió el cero con una gran anotación. El apodado “Tecatito” aprovechó un rebote del arquero Oscar García al disparo de “Berte”, dejando la esférica a merced del mundialista que dio el pase a la red y el 1-0 al 13′.

La superioridad norteña cada vez era evidente, aunque tardaron en aumentar la ventaja, cayendo hasta el 31′ vía Ricardo Chávez. El lateral ganó la posición en descolgada a un pase largo de Canales y con los grandes huecos que dejaba la localía puso el 2-0, venciendo a un apresurado García en salida.

Los dirigidos por Doménec Torrent hacían añicos al conjunto esmeralda con cada aproximación a profundidad, siendo el final del primer tiempo lo mejor que le pudo pasar al cuadro de Eduardo Berizzo de cara al descanso.

El complemento fue todavía peor para la “Fiera” que en el inicio se complicó de más tras el 3-0 .en los botines de Canales. El “10” rayado metió su diana, luego de una falla de Berterame a bocajarro y encaminar una victoria importantísima en el registro albiazul.

Pese a ello, los del “Bajío” no bajaron los brazos y acortaron distancias con un tremendo golazo de Daniel Arcila al 65′, solamente para decorar el resultado, debido a que por más intención de acercarse al resultado no pudieron, dejando el triunfo a la “Pandilla” que sube momentáneamente al podio de la Liga MX con 9 puntos; contrario al “Toto” y compañía, que siguen de picada en el lugar quince (3 unidades) y con tan sólo dos victorias en trece encuentros.