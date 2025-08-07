Rayados sueña con fichaje de Antoine Griezmann

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados quieren romper el mercado de pases una vez más, con el nombre de Antonine Griezmann resonando dentro del club.

Distintos reportes indican que el equipo norteño sondeó la situación del campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia, sin embargo, a comparación de lo ocurrido con Sergio Ramos, todo indica que será un sueño guajiro.

Fuentes cercanas reportaron que si bien el Atlético de Madrid han caído ofertas por el jugador, de momento, no tienen planeado deshacerse de él, puesto que recien fue renovado dos años más con los “Colchoneros”.

Griezmann terminaban vínculos el pasado mes de junio como rojiblancos, no obstante, optaron en extender su vínculo hasta 2027, incrementando su carta de rescisión a más de 70 millones de dólares, cifra que no inalcanzable a pagar para el conjunto regio pero sí fuera del presupuesto que se planea en esta ventana de fichajes.

Cabe destacar, que con la venta de Nelson Deossa al Betis (18mdd) más otros 5 millones de dólares por Alfonso Alvarado y Jordi Cortizo al León y lo recaudado en el Mundial de Clubes (22mdd) aún y así no les completaría para el delantero galo.

Carranza, única opción viable

Contrario a Griezmann, la única opción viable y realmente fuerte para ocupar la delantera albiazul en lugar de Deossa, es Julián Carranza.

El ariete argentino es actual futbolista del Feyernood en la Eredivisie y que posee contrato hasta el 2028, la diferencia es que el pago por su cláusula si estaría dentro de lo planeado por la dirigencia norteña.

Cabe destacar, que el ex Banfield registró 5 goles en los últimos 30 partidos con la casaca holandesa, 4 en la Liga local y el resalte en la Champions League.