Rayados se reforzaría con Anthony Martial

Monterrey, Nuevo León. A escasas horas del cierre de mercado de fichajes, los Rayados preparan lo que sería otro auténtico “bombazo” en la Liga MX, se trata de Anthony Martial.

Reportes desde Francia, indican que las negociaciones y pláticas entre dirigencia albiazul con el futbolista actual del AEK de Athenas, son fuertes y van por buen camino.

Por otro lado, fuentes cercanas confirmaron que de momento se trabaja en el tema salarial pero la propuesta albiazul es de gran agrado para el jugador, a tal grado que personal médico junto al Director Deportivo del club, Héctor Lara, viajarán a Grecia para finiquitar las charlas.

Se estima sea una transacción que rondaría cerca de los 7 millones de dólares, por lo que el conjunto rayado parece haber encontrado por fin a su delantero goleador que tanto buscó en la ventana de pases y que Doménec Torrent anhela.

Con 29 años, el alguna vez seleccionado galo se encuentra en el fútbol griego desde el pasado mes de septiembre del 2024 tras quedarse sin equipo casi un año.

Con un paso largo en el Manchester United (2015-2022) y en medio fue cedido al Sevilla (2022) sin éxito individual. Canterano del Olympique de Lyon pero que debutó profesionalmente con el AS Mónaco francés, el ariete vestiría su quinta casaca de Clubes en su carrera, la cual ha sido de altibajos últimamente.

Números de Martial:

Manchester United: 90 goles en 317 juegos

Mónaco: 15 goles en 70 juegos

AEK Athenas: 9 goles en 24 juegos

Sevilla: 1 gol en 12 juegos

Selección Francia: 2 goles en 30 juegos