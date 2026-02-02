Rayados se decanta por Uroš Đurđević como sucesor de Berterame 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya encontraron al sucesor de Germán Berterame, se trata de Uroš Đurđević.

Fuentes cercanas confirmaron que el delantero montenegrino es el elegido por la dirigencia albiazul, comandada por José Antonio Noriega, siendo en estos días que concreten su fichaje.

Se espera que el ariete viaje a la Sultana del Norte en estos días para firmar su contrato con la “Pandilla” en un traspaso que se dio en venta definitiva al Atlas por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, con duración de 2 años y medio.

Esto se dio al pagar la cláusula de rescisión hacia los tapatíos con quienes poseía vínculos hasta el verano del 2027.

El mismo Doménec Torrent dejó entrever su gusto por el nacido en Serbia, cuando se le cuestionó si dentro de la Liga MX existía alguien con las cualidades de ‘Berte’.

“Hay jugadores que pueden sustituir a Germán, quizá no con las mismas cualidades, pero que conocen el fútbol mexicano, y eso es una ventaja. El club está trabajando en varias opciones. No dependemos solo de nosotros en las negociaciones”, dijo al final del cotejo ante Xolos.

Đurđević de 31 años, llegó a México para el conjunto atlista en el Apertura 2024, con quienes realizó 20 tantos en 49 juegos (4 asistencias), siendo el único campeón de goleo en la historia rojinegra, esto en el Clausura 2025 con 12 tantos.