Rayados saca ventaja doblegado al América

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados supieron aprovechar su localía y sacaron ventaja 2-0 ante América en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

La lluvia el clima frío fueron ingredientes perfecto para una noche redonda en el cuadro regio, que abrió los cartones hasta antes del descanso.

Sergio Canales se vistió de “Mago” y con un riflazo venció a Ángel Malagón que con todo y su estirada, no pudo haber nada ante el trallazo del ’10’ español para el 1-0 al 45’+2.

Para el complemento, las águilas intentaron reaccionar con una llegada de Brian Rodríguez al 57′, sin embargo, su pelota pasó por un lado del marco de Luis Cárdenas en la única aproximación de real peligro sobre su meta.

Un autogol de Igor Lichnovsky apagó las esperanzas capitalinas al 72′, el andino mandó a las redes un remate de Fidel Ambriz para el 2-0 y una losa pesada en la visita de cara al final.

Cerca del 85′ los albiazules se quedaron a nada de la goleada, cuando una volea de Anthony Martial se fue a un costado del arco americanista, ahogando el festejo del público que ansiaba desesperadamente el debut goleador del volante francés.

Finalmente pesó más la baja de Allan Saint-Maximin en los pupilos de André Jardiné que la de Lucas Ocampos en la escuadra de Doménec Torrent, por lo que la “Pandilla” tiene pie y medio en semifinales tras un juego casi a la perfección, mismo que tratarán de emular el próximo sábado en Ciudad de los Deportes.