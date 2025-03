Rayados reta a Pumas en lucha por un lugar en los cuartos

Ciudad de México, 13 mar (EFE).- Los Rayados del Monterrey, liderados por el central español Sergio Ramos, visitarán este domingo a los Pumas UNAM, uno de los partidos más atractivos de la duodécima jornada del Clausura mexicano que deben ganar para entrar entre los seis mejores clasificados que avanzarán a los cuartos de final.

Dirigidos por el argentino Martín Demichelis, los Rayados sufrieron su primer fracaso del semestre el miércoles pasado al ser eliminados por los Vancouver Whitecaps de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ahora, el cuadro cinco veces campeón de México sólo aspira a obtener el título de liga para darle una alegría a sus hinchas, disconformes del rendimiento de su cuadro, con una de los nóminas más caras del país.

Junto a ello, Demichelis se juega su continuidad como entrenador de los Rayados, por lo que si pretende seguir con su proyecto en el conjunto tiene que sumar un triunfo sobre los de la UNAM, que los podría catapultar hasta el quinto lugar.

En sus últimos cinco partidos, tanto en el torneo local como en la Concacaf, los Rayados apenas suman una victoria, una derrota y tres empates.

Demichelis no ha justificado la fuerte inversión que ha hecho la directiva en su plantilla, encabezada por Ramos, con un sueldo por encima de los tres millones de dólares anuales, y que tiene también a otros ex del Sevilla: el argentino Lucas Ocampos, el mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona y el español Óliver Torres, además de Sergio Canales, ex del Betis.

Los Pumas UNAM atraviesan un buen momento al mando de su nuevo entrenador, Efraín Juárez, antiguo director técnico del Atlético de Nacional colombiano.

Juárez acabó con la racha de cuatro derrotas en fila de los Pumas y en dos partidos suma un par de victorias: en liga por 1-3 en casa del Puebla y por 2-0 en el partido de ida de su serie de los octavos de final ante el Alajuelense costarricense.

El técnico de 37 años, antiguo futbolista felino, le devolvió el sello a su ex equipo, que ha ganado los siete títulos de liga que tiene en sus vitrinas con plantilla con poco presupuesto, pero que gana por su entrega en la cancha.

Los Pumas son undécimos en el Clausura con 14 puntos y al igual que el Monterrey, noveno con 16 unidades, luchan por entrar entre los seis mejores que librarán la repesca al término de las 17 jornadas de la fase regular.

La duodécima jornada comenzará este viernes con las visitas del Mazatlán FC al Querétaro, del Toluca al Puebla y del líder León del colombiano James Rodríguez al Necaxa.

El sábado, los Tigres UANL recibirán al Santos Laguna, el Cruz Azul al San Luis, el Juárez FC a las Chivas del Guadalajara y el Atlas al tricampeón América.

Los encuentro finalizarán el domingo con el Pachuca-Tijuana, además del Pumas UNAM-Monterrey.

= Partidos de la duodécima jornada del Clausura mexicano:

Viernes 14: Querétaro-Mazatlán FC, Necaxa-León y Puebla-Toluca.

Sábado 15: Tigres UANL-Santos Laguna, Cruz Azul-San Luis, Juárez FC-Guadalajara y Atlas-América.

Domingo 16: Pumas UNAM-Monterrey y Pachuca-Tijuana.

