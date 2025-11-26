Rayados pierde a Lucas Ocampos para el arranque de liguilla 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados confirmaron la baja de un elemento primordial en su plantilla, se trata de Lucas Ocampos.

A través de un comunicado, el club albiazul informó la situación con el volante argentino, quien será una ausencia importante en el arranque de la fiesta grande contra América de esta mitad de semana.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar.

El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión”, emitieron.

Ocampos causará baja para la serie ante los capitalinos de estos Cuartos de Final, pues se ve complicado que esté para el segundo capítulo del día sábado en Ciudad de loa Deportes.

El sudamericano registra 5 anotaciones en 907 minutos disputados en lo que va del certamen, siendo pieza fundamental en el esquema de Doménec Torrent.

Cabe destacar, que es la segunda ocasión que se perderá enfrentarse a las águilas en una llave de liguilla, esto tras su lesión tempranera en la serie por la gran final del Apertura 2024.