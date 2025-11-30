Rayados o Cruz Azul, cualquiera será difícil: Guido Pizarro 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están en semifinales tras derrotar a Xolos, hecho que pone muy contento a Guido Pizarro.

El técnico felino se lleva gratas sensaciones de la llave, ahora esperará rival en la siguiente fase, mismo que podría ser tanto Cruz Azul o Rayados, cualquier de los dos de alto nivel de peligro.

“Creo que la sensación que tengo es de alegría por el plantel, creo que remarcaste que jugaron chicos que no lo venían haciendo y lo hicieron muy bien. Eso habla un poco del compromiso de todos de que todos están con el objetivo de ayudar al equipo y de sentirse parte y eso la verdad me pone muy contento.

Don dos grandes rivales que Monterrey ya logró su resultado, hay que esperar mañana al resultado de Cruz Azul, entendiendo que vamos a enfrentar una semifinal al que toque a grandes rivales y nos ocupa. Ya a partir de mañana darle vuelta a la página, empezar a planificar dsos posibles rivales”, comentó.

Por otro lado, destacó el nivel de Diego Lainez, quien se convirtió en el eje de ataque central y creador de peligro de los regios; haciéndose ya un líder en el vestuario felino.

“Sí todo el equipo, Diego, como digo siempre, viene con un nivel muy grande, viene con un crecimiento personal muy grande. Creo que hoy en día también es uno de los líderes del equipo en el vestuario y es un chico que tiene una gran educación que habla lo que tiene que hablar y se entrena como el mejor.

Entonces muy contento de su evolución, contento de cómo se está sintiendo él y aprovecharlo, creo que somos afortunados de tenerlo pero también remarcar a todo el equipo, creo que la energía desde que llegamos acá dra lograr el pase y remarcarlo a todos”, dijo.

Los felinos entrenarán por la mañana del domingo de cara a esperar tanto rival como fechas y horarios de la antesala por la gran final del Apertura 2025.