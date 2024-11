Rayados no irá a defender la ventaja: Martín Demichelis

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados sacaron ventaja mínima ante Pumas, misma que no irán a defenderla para la vuelta, así lo dejo en claro Martín Demichelis.

El técnico albiazul aseguró que se dio un gran paso y habrá que ser inteligentes para cerrar la serie en la Ciudad de México, donde jugarán al mediodía.

“Vamos a ir a Ciudad de México a intentar ganarlo desde el primer momento. Lo que implica que va a ser un partido difícil para los dos. Ellos con la obligación de ganarlo, nosotros con la obligación de atacar. Y a eso vamos a ir, porque es el ADN que intentamos inculcar en el grupo. Es el ADN de la institución, de ser protagonistas.Dimos un gran paso a los primeros 90 de los 180 minutos que hay que jugar.

Y después el domingo dirá si este resultado sirvió o no. Pero yo creo que sí sirvió. Bueno, a ser inteligentes habrá hecho en Ciudad de México dos días y medio de descanso para ambos equipos. Tenemos un plantel como para poder afrontar lo previo para la disminución”, dijo.

Bajo esta misma línea, se suscitó nuevamente que los primeros cuatro lugares de la clasificación cayeron en sus respectivas llaves, hecho el cual el “Micho” no consideró injusto el formato de competencia.

“Si considerase que es injusto, no hubiese aceptado la posibilidad de venir a trabajar acá. El formato ya estaba puesto cuando a mí me impresionó ser entrenador de Monterrey. Ni creo ni considero que me juegue a favor o en contra. El formato es así y, bueno, lo importante en este caso es llegar bien a la Liguilla con un buen funcionamiento de equipo, y después el fútbol. A mí me gusta mucho el hecho de que cualquiera le pueda ganar a cualquiera”, añadió.