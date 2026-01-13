Rayados llega mermado al duelo ante Necaxa

*Han tenido un arranque complicado.

Rayados atraviesa un arranque de año complicado y los resultados no han acompañado al proyecto en este inicio del Clausura 2026.

A pesar de haber fortalecido su ofensiva, el conjunto regiomontano no logró comenzar con el pie derecho, ya que en su presentación como local fue superado por la mínima diferencia (1-0) ante Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano. De cara a la Jornada 2, el panorama tampoco luce alentador.

Para su compromiso ante Necaxa, el equipo dirigido por “La Pandilla” tendrá varias ausencias importantes. El más reciente refuerzo, Luca Orellano, no estará disponible, al igual que Lucas Ocampos y Gerardo Arteaga, dos piezas fundamentales en el esquema albiazul.

En el caso de Arteaga, su ausencia se debe a un malestar estomacal que le impidió realizar el viaje con el resto del plantel. Por su parte, tanto Ocampos como Orellano continúan con trabajos de acondicionamiento físico, por lo que el cuerpo técnico optó por no arriesgarlos y dejarlos fuera de la convocatoria.

Estas bajas obligarán a Rayados a modificar su planteamiento táctico, aunque la prioridad del cuerpo técnico es que los futbolistas regresen a la actividad en óptimas condiciones físicas.

No todo son malas noticias para el cuadro regiomontano, ya que Jesús Corona sí hizo el viaje a Aguascalientes y podría tener participación, convirtiéndose en una alternativa más en el ataque frente a los Rayos.

Con este escenario, Rayados intentará sobreponerse a las ausencias y rescatar unidades en su visita al Estadio Victoria.