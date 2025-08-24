Rayados golea al Necaxa y se apodera de la cima del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados siguen viento en popa hilvanando triunfos tras golear 3-0 al Necaxa y subir al liderato general del Apertura 2025 en su fecha 6.

Desde el arranque se notaba que sería un partido bastante prometedor, siendo los de Aguascalientes quienes intentaron en primera instancia con un disparo de Alejandro Andrade que desvió bien Santiago Mele atrás al 5′.

Sin embargo, la respuesta regia fue inmediata pero sin puntería en un cabezazo de Germán Berterame, errando un servicio perfecto de Lucas Ocampos que era el empate cantado al 13′. La capacidad de reacción a la falla fue rápida en la escuadra local, que rompió el cero en los pies de Ocampos. El “pura sangre” se mandó un auténtico golazo al ángulo de Ezequiel Unsaín para lograr la paridad al 15′.

La fiesta continuó al 22′, cuando Sergio Canales ideó una obra de arte con cooperación del arquero rojiblanco para el 2-0. El español logró la remontada bajo el gol olímpico, hecho que desde el Clausura 2019 que no se realizaba un tanto de esta manufactura, aquella ocasión lo hizo Maxi Meza (contra Lobos BUAP).

Cerca del descanso, los pupilos de Fernando Gago quisieron reaccionar un poco, quedándose cortos con la pifia de Díber Cambindo, que dentro del área mandó por encima del arco lo que era el descuento necaxista.

Arrancando el complemento, nuevamente Cambindo intentó para la causa visitante, topándose con Mele que se convertía en una auténtica muralla albiazul.

Pero fue hasta el 59′ que las cosas tomaron rumbo norteño bajo la via penal por una mano en el área, infracción que no desperdició Sergio Ramos desde los once pasos para el 3-0.

A partir de ahí no pasó nada más en el encuentro, dejando a la “Pandilla” con su quinta victoria al hilo y subir al liderato del certamen con 15 puntos; mientras los “rayos” se hunden con 5 unidades en el lugar quince.