Rayados es doblegado por Cruz Azul y aumenta crisis 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados siguen aumentando su crisis en el Clausura 2026, cayendo 2-0 ante Cruz Azul y registrar su cuarta derrota en ocho fechas del certamen.

Los celestes llegaron a la jornada ocho del semestre nacional ganando sus últimos tres duelos ante los regios en el ‘Gigante de Acero’, y repitieron la dosis, ahora con anotaciones de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino. No obstante, incrementaron la crisis albiazul, quienes incluso fueron constantemente abucheados por su gente.

Fue desde el comienzo del encuentro que la visita se acercó con peligro al arco rival, e incluso, al 10’ vieron un penalti que generó polémica. Stefan Medina contactó a Gabriel Fernández dentro del área y Guillermo Pacheco, árbitro central, no dudó en sancionar la pena.

José Paradela tomó el esférico, después de que Rotondi ya se perfilaba para ser el cobrador, y el argentino disparó, pero Luis Cárdenas se encargó de frustrar el tanto celeste.

Al 18’ se abrió el marcador, después de que ‘Toro’ Fernández desbordara por derecha y metiera una diagonal al área, la cual en primera instancia rechazó la línea defensiva, pero Rotondi se encontró con el rebote fuera del área e impactó de primera. El balón pasó entre las piernas de Ricardo Chávez e incluso tocó su pantorrilla, efecto que terminó por incrustarlo en las redes.

La acción más destacada del Monterrey se dio justo después de ese tanto, pues vía tiro libre Sergio Canales disparó al travesaño, al minuto 22. De ahí en fuera, si bien en la segunda mitad se aproximaron, no generaron alto riesgo para los cementeros.

Llegó el segundo tanto de Cruz Azul, con un disparo machucado de Palavecino, quien incluso se cayó al contactar el esférico, y que dejó parado a ‘Mochis’, al 62’. Con ello, se desató el júbilo en la banca de Nicolás Larcamón, mientras que el ambiente en el inmueble se volvió aún más hostil para los locales.

Desde la previa, hubo abucheos para jugadores como Lucas Ocampos u Óliver Torres, así como para el entrenador Domènec Torrent. También, se entonó el cántico “Que lo sepa directiva, jugadores, no venimos por ustedes, venimos por los colores” o “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, clásicos cuando un club va mal.

Tras ir abajo en el marcador, cualquier elemento que entraba o salía del campo recibía abucheos, hasta Canales, quien es uno de los más queridos por el aficionado albiazul. Además, los seguidores se retiraron del inmueble antes de tiempo. Ya sobre la hora, pidieron la salida de Torrent con el canto “Torrent ya se va”.

La crisis representa 10 puntos en ocho partidos disputados dentro del Clausura 2024, y están fuera de zona de Liguilla. Ahora, jugarán ante Querétaro a media semana y, después, tendrán la prueba del Clásico Regio ante Tigres.