Rayados en duda de hacerle pasillo al Toluca

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados arrancan actividades en el Clausura 2026 recibiendo al actual bicampeón, Toluca.

Como de costumbre en el mundo del fútbol, al equipo monarca vigente se le realiza el tradicional pasillo, cosa que para el club regio no tienen pensado hacer, así lo destacó Jorge Rodríguez.

“No sabía que se hacía pasillo. Desde que llegué no lo vi nunca, así que no tenía idea”, comentó.

La polémica comenzó ante los fuertes mensajes del arquero escarlata, Hugo González. El ex cancerbero albiazul después del campeonato del Apertura 2025, empezó desde insultos hasta burlas hacia la afición rayada, generando aún más el odio hacia su persona por parte de la hinchada regia.

Aplaude llegada de Orellano

Por otro lado, el “Corcho” aplaudió el arribo de Luca Orellano, quien ya cumplió con sus examenes médicos con éxito y se incorporará a los entrenamientos de esta semana como elemento rayado.

“La verdad que me enfrenté a él en Argentina y después acá, cuando estaba en Cincinnati. Es un jugador muy desequilibrante, muy bueno en el uno contra uno. Recién estuvimos hablando un poco y se nota que tenía muchas ganas. Creo que eso es muy positivo para el grupo”, comentó.

El volante sudamericano firmó por cuatro años en una negociación que rondó los 3 millones de dólares, sería presentado el jueves por la mañana.