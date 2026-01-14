Rayados doblega de visita al Necaxa

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados dejaron atrás su turbio inicio en el Clausura 2026, consiguiendo sus primeros tres puntos al vencer 2-0 al Necaxa, esto por la fecha 2.

Desde el inicio los pupilos de Doménec Torrent mostraron su idea en el terreno de juego, adueñándose completamente del encuentro y estando cerca de romper el cero en los botines de Roberto de la Rosa, quien no pudo darle potencia a su disparo en el área apenas al 8′. No obstante, la recompensa llegó más pronto de lo esperado cuando Germán Berterame aprovechó un centro “a la olla” de Oliver Torres y terminó por empujar la redonda a marco abierto para el 1-0 al 15′.

La localía de a poco intentó reaccionar, siendo una volea de Danny Leyva la que ahogó el festejo en las gradas pero atrás Luis Cárdenas muy bien desvió a corner al 27′. Las sensaciones del empate fueron totalmente apagadas a la media hora de cotejo con el tanto de Iker Fimbres. El canterano albiazul dio el pase a la red a una descolgada creada por De la Rosa, quien cedió al área para que simplemente su compañero la pusiera en la esquina inferior del arco necaxista.

La misma dosis de jugada se repitió al 38′, sólo que esta vez el poste le negó el doblete a Fimbres, yéndose al descanso con tintes de tener el partido en la bolsa, aunque para el segundo lapso la situación medio se complicaría.

El dominio albiazul en el complemento siguió y se quedó a nada del tercer tanto en los pies de Carlos Salcedo. El zaguero se mandó una volea impresionante al córner de Fimbres que fue directo a Unsain, tapando lo que hubiese sido un auténtico golazo al 50′.

A partir de ahí, los “rayos” presionaron más al ataque y en dos oportunidades casi lograba descontar en los cartones. Primero Lorenzo Faravelli se coló al área regia pero su tiro cayó a las manos del “Mochis” al 57′. Rápidamente, Julián Carranza de cabeza puso a trabajar al cancerbero norteño que de un lance espectacular le quitó el gol al argentino, esto al 63′.

Con todo y el empuje rojiblanco, las cosas no salieron, conformándose con el descalabro y sumar tres unidades en dos fechas en el certamen, mismos puntos que la “Pandilla”, la cual tranquilizó un poco las aguas ante el mal arranque del fin de semana anterior; ahora a la espera de seguir así visitando al Mazatlán el próximo viernes.