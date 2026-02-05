Rayados define llave ante Xelajú en el BBVA 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados evitaron una humillación sacando de último inatante un empate de 1-1 ante el Xelajú, esto por la ida de la primera fase de la Concacaf Champions Cup 2026.

En un duelo de escasas acciones, el cuadro de Doménec Torrent quiso imponer sus condiciones desde el inicio pero la férrea defensiva local no dejó que las cosas fueran fáciles.

Tanto así que la única llegada de gol del primer lapso cayó hasta el 35′, pues en los pies de Luca Orellano pasaba toda actividad de peligro. El argentino se mandó un servicio al corazón del área para que Joaquín Moxica intentara el remate, aunque quedó cerca de ello.

El complemento fue una tónica exacta, siendo los mexicanos los que más quedaban a deber, pues ni con los cambios ofensivos pudieron causar efecto, incluso les salió al revés.

Cerca del final, la “Pandilla” cedió espacios atrás y con un certero remate fortuito de Joffre Escobar entre con la cabeza y la rodilla, terminó por incrustar la redonda al arco para el 1-0 al 83′.

No obstante, en el último minuto Jesús Corona puso la paridad con un auténtico golazo al ángulo de fuera del área al 90+2, con el 1-1 definitivo y a favor para los norteños.

Cabe destacar, que el gol de visita cuenta en esta competencia, por lo que para evitar los penales, Monterrey deberá ganar por cualquier marcador en el Estadio BBVA en busca del boleto a los octavos de final de la ‘Conca’.