Rayados, con paso perfecto tras doblegar al Santos

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados salieron avantes y consumaron su segunda victoria al hilo tras derrotar 2-0 a su similar del Santos en la fecha 2 del Clausura 2024.

La “Pandilla” pegó primero y desde muy temprano se puso arriba con el auténtico golazo de Maximiliano Meza. El argentino aprovechó una jugada de Omar Govea para vencer a Carlos Acevedo y marcar para la causa el 1-0 apenas al 4′.

Para el complemento las cosas tomaron su camino albiazul, aunque con muchas complicaciones sobre el final. Previo a ello, Jordi Cortizo al 60′ brindó la calma para los pupilos de Fernando Ortiz, con un disparo colocado desde a las afueras del área y poner el 2-0.

No obstante, dicha tranquilidad comenzaba a erradicarse, pues en los instantes finales el conjunto lagunero se fue con todo al frente, quedándose muy cerca de no ser por una mala decisión arbitral de Edgar Morales, quien no vio un penal sobre Santiago Muñóz, precedido de una infracción de Sebastián Vegas dentro del área al 77′.

Ya en el ocaso del encuentro, al 84′, Harold Preciado perdonó una última jugada clara, aventando su tiro por encima del marco de Esteban Andrada, arquero que suma 180 minutos sin recibir gol y siendo pieza clave en los dos triunfos albiazules en este arranque de temporada.