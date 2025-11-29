Rayados con la baja de Guzmán ante América

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya están en tierras capitalinas para afrontar el segundo y último capítulo de los Cuartos de Final ante América con otra baja sensible en sus filas.

Se trata de Víctor Guzmán, quien no realizó el viaje grupal con los albiazules debido a una fatiga muscular en la pierna derecha, misma que se le fue detectada en el último entrenamiento en la Sultana del Norte.

El apodado “Toro” viene de doce juegos disputados, nueve de titular, en lo que va del certamen, destacando que jugó los 90 minutos en la ida con los azulcremas el pasado miércoles.

Se presume que Héctor Moreno pueda tomar el rol dejado por Guzmán en la zaga, pues Carlos Salcedo viene también de una fatiga a mitad de semana que lo marginó incluso de ser suplente contra las “águilas”.

Dicha ausencia se suma a la ya mencionada días atrás de Lucas Ocampos, quien sigue en recuperación a una fractura en la zona de la muñeca derecha tras accidentarse en un scooter.