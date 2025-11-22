Rayados complace a su afición previo a la Liguilla contra América 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados complacieron a su afición con un entrenamiento a puerta abierta, esto como previa al arranque de liguilla.

Cerca de mil 500 personas se dieron cita en el Estadio BBVA, para disfrutar de sus jugadores en la práctica que tuvo comienzo en punto de las 09:00 horas.

Pese a no ser la cifra esperada al ser una cantidad bastabte baja, los pocos asistentes lograron poner ambiente; mientras Doménec Torrent y compañía trabajaban duro de cara al primero se la serie contra América.

Al final, tanto Sergio Ramos como Anthony Martial fueron los más buscado por el público para la fotografía, posando amablemente con los aficionados.

Cabe destacar, que la llave aún no posee ni fechas ni horarios, aunque se pudo saber que los días serían: ida el jueves (Gigante de Acero) y vuelta el domingo (Ciudad de los Deportes).