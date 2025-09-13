Rayados cierra fichaje de Anthony Martial 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados amarraron al refuerzo esperado, se trata de Anthony Martial.

El delantero francés logró llegar a un acuerdo con la dirigencia albiazul, la cual en representación del Director Deportivo, Héctor Lara, cerraron el fichaje con el galo.

Desde la tarde del viernes se pudo saber que directiva junto a personal médico albiazul, viajaron hacia tierras europeas para realizar los exámenes médicos al jugador.

Habiendo pasado las pruebas correpondientes este viernes, Martial firmará un acuerdo de dos años con los regios en una transacción que finalmente rondó los 5 millones de dólares.

Se estima que aterrice en la Sultana del Norte el fin de semana y pueda integrarse con sus nuevos compañeros en lo que se convirtió en otro fichaje “bomba” de la Liga MX.

Será el quinto club en que el seleccionado francés juegue tras su debut con AS Mónaco, el largo paso con el Manchester United y pequeños lapsos con el Sevilla y recién AEK Athenas.