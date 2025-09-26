Rayados anuncia cirugía menor a Sergio Canales

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados anunciaron una baja importante en sus filas de cara a enfrentar al Santos Laguna, se trata de Sergio Canales.

A través de sus redes sociales, el conjunto regio informó la situación con el español, quien durante la tarde de este jueves ingresó al hospital para unos estudios que parecían sin problemas pero al final lo llevaron al quirófano.

“El jugador fue sometido a procedimiento fisioterapéutico invasivo de rutina para la recuperación post partido y sin haber lesion de por medio.

Sin embargo, presentó una complicación en el muslo posterior derecho, la cual requirió una cirugía menor. La operación fue realizada sin contratiempos en un hospital de la ciudad”, emitieron.

El ’10’ albiazul regresará dependiendo su evolución a la rehabilitación, pues se estima que pasando la fecha FIFA del 06 al 14 de octubre pueda reintegrarse al parejo; es decir, que ante los de la Comarca y Xolos no estaría, sino hasta contra Pumas (18 de octubre).

Cabe destacar, que Canales es el máximo goleador rayado en lo que va del Apertura 2025 con 6 anotaciones, junto a Germán.