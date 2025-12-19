Rayados amarra primer fichaje, Alonso Aceves 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados amarraron primer refuerzo de cara al Clausura 2026, se trata de Alonso Aceves.

Fuentes cercanas informaron que el defensor firmó por cuatro años en una transacción que rondó los cerca de los 5 millones de dólares.

Con 24 años, el mexicano llegó a un acuerdo tras una carrera larga con Pachuca desde el 2020, aunque en medio se fue cedido al Real Oviedo (2022-2023) y Chicago Fire por seis meses en el 2023.

Para el 2024 regresó con los tuzos y ganó la Concacaf Champions Cup, que lo llevó a la Copa Intercontinental y hacedor del Derby de las Américas y la Copa Challenger.

Aceves sumó mil 465 minutos en 17 partidos en el pasaso Apertura 2025, marcando un gol y dos asistencias.