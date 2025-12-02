Rayadas tiene nueva timonel francesa

*Se alistan de cara al próximo torneo.

Las Rayadas del Monterrey tendrá nueva directora técnica, de cara al Torneo Clausura 2026.

Se trata de la entrenadora francesa, Amandine Miquel, quien ocupará el cargo que dejó Amelia Valverde desde mitad de temporada, y que solo había sido ocupado por un interinato que no se concretó de manera permanente.

“Luego de un exitoso paso por Francia e Inglaterra, llegas para aportar tu experiencia, visión y pasión por el futbol A escribir un capítulo en la historia de las Rayadas. Bienvenue à Monterrey”, publicó Rayadas en sus redes sociales.