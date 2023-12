Rayadas presenta a su nueva DT y dos refuerzos en su plantel

Monterrey, Nuevo León. Las Rayadas van con todo de cara al Clausura 2024 y para ello presentaron demandar oficial a su nueva técnica, Amelia Valverde.

La estratega de origen costarricense, confesó sentirse feliz con esta nueva oportunidad a nivel de clubes, esto luego de ocho años bajo la tutela de la selección de su país. Además, dijo encontrarse con un gran plantel y opinó de lo duramente competitiva que será la Liga MX Femenil.

“La verdad que para nosotros es un enorme placer estar acá, que se nos diera la posibilidad de escuchar nuestro proyecto y ser tomados en cuenta, somos una Rayada más desde el miércoles que estuvimos en la primera práctica. Antes de estar en Selección, tuve un paso de tres años en un club de Costa Rica, estoy clara en la dinámica de ambas situaciones, hay un periodo de adaptación, es normal, pero debe ir a la par de la excelencia.

Encontramos un equipo con una disposición excelente, ha sido una forma muy buena, he seguido particularmente al equipo por razones, las entrenadoras tenemos esa manera de plantar, esa valentía, ganas de ir al frente, es un equipo ganador, en algunos momentos cambiará la forma, pero siempre buscaremos que el equipo salga a competir. La Liga MX es un torneo y organización que ha venido creciendo d manera muy rápida, es muy llamativo para nosotros del área ver como es sostenible el torneo, tiene los equipos de una dificultad importante, tenemos que preparar partido a partido, en casa o de visita, la Liga es un punto de análisis para México y toda el área, ayuda mucho al futbol femenino”, dijo.

Bajo esta misma línea, la ‘tica’ no hace caso omiso a lo que representa la rivalidad en la entidad con Tigres Femenil, sin embargo, se dedicará exclusivamente a su plantel, pues serán 16 rivales más a vencer y no solamente las felinas.

“Todos los equipos y torneos son diferentes, las demandas también. Rayadas siempre ha sido dominante y en este caso no será la excepción, es un equipo que tiene la convicción de competir y a ganar el partido en cualquier cancha, el objetivo no va a cambiar. Está muy claro la rivalidad que existe, está en la institución, en la ciudad, tenemos que intentar ganar el título pero no ganándole a un solo equipo, sino a 16 más. Si es Tigres, la mentalidad es ganar en cualquier cancha”, agregó.

Confirmada una tercer refuerzo

Al mismo tiempo también fueron presentadas Tanna Sánchez y Daniela Monroy, jugadoras que de momento no completan la tanda de refuerzos albiazules, al menos así lo dejó en claro la Directora Deportiva, Eva Espejo, quien confirmó a la guatemalteca, Ana Lucia Martínez, como otro fichaje.

“Entramos en un proceso de transformación, nos toca mover un poco al plantel, a ambas se eles acababa el contrato y el club decidió no volverlas a renovar en pro de darle una cara nueva a Rayadas. Tenemos previstos movimientos en el plantel, es claro que tenemos a Ana Lucía lo tenemos del plantel, pero seguirá informando a ustedes de lo que va a venir”, añadió.

Hasta el 5 de enero, es cuando la ‘Pandilla’ entre en actividades del certamen local contra Puebla, esto en punto de las 21:00 horas en el Estadio BBVA.