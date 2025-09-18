Rayadas golea y sigue viva en la CONCACAF

*Le ganaron 8-0 al Alianza FC.

Las Rayadas del Monterrey golearon 8 goles a 0 al Alianza FC, y se mantienen con vida en la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf.

Las regias se vieron las caras contra un equipo centroamericano que no opuso resistencia, y no podían ni siquiera retener el balón, viéndose superadas ampliamante.

Con este resultado, las Rayadas se colocan en la tercera posición del grupo con 3 puntos, por detrás del Gotham (9) y el Washington (6).

Para avanzar tienen que ubicarse en primera o segunda posición del grupo.