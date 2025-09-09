Rayadas da las gracias a Amelia Valverde tras paliza en Clásico Regio

Monterrey, Nuevo León. El Clásico Regio Femenil 45 del pasado fin de semana, dejó estragos en Rayadas, quienes decidieron romper relación con Amelia Valverde.

A través de un comunicado, el club regio informó la situación con la técnica costarricense, quien dejará el cargo a manos de los auxiliares institucionales, Leo Álvarez y Alicia Fuentes.

La paliza ante Tigres fue la gota que rebasó el vaso en la actual situación de la “Pandilla”, la cual atraviesa un momento complicado en el Apertura 2025, situándose en el séptimo lugar (rayando la calificación).

El hecho es que con apenas 3 derrotas en 10 juegos (5 triunfos y 2 empates), dichos descalabro han sido goleadas durísimas, todas por 4-0 ante Pumas, Cruz Azul y recientemente con las Amazonas en el derbi y previo a ello cayeron en el Campeón de Campeonas ante Pachuca del mes de julio, justo antes del arranque del torneo local.

Lo cierto es que tras dos años al mando y un bicampeonato incluido en todo el 2024, la dirigencia optó por darle las gracias a Valverde, luego de 86 partidos al mando entre Liga MX y W Concacaf Champions.