Ramos, con la misma ilusión juvenil de jugar el Mundial de Clubes con Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están ilusionados por debutar en el Mundial de Clubes que en voz de Sergio Ramos, expresó su deseo por disputar esta competencia.

El multicampeón español destacó sentirse triste por no haber estado constante en su primer semestre como albiazul; además que existe talento en el fútbol mexicano para pelearle a las grandes ligas.

“Sigo manteniendo la misma ilusión de cuando era joven, vengo con la ilusión a pesar de haber ganado mucho, es una competición nueva. Me siento bien, entristecido por no haber podido ayudar en el Clausura al equipo, quizás por intentar llegar al partido contra Toluca, no fue así y eso me relentizó un poco la vuelta.

Afortunadamente hemos trabajado fuerte con un plan específico y atravesando un buen momento físico para volver, para rendir al máximo nivel. Hay un amplio margen de mejora en el futbol mexicano, el talento les sobra, poco a poco hay que profesionalizar un poco más, pero el futbol mexicano tiene ese nivel de calidad, de talento que atesoran otras ligas”, expresó.

Pese a todavía no realizar su presentación en la justa, Ramos desea avanzar de fase de grupos y medirse al Real Madrid en una hipotética final.

“La prefiero. La final está muy lejos todavía perp siempre cruzarte con tu equipo como el Real Madrid, con todo lo que ha significado, significa y significará para mi, obviamente prefiero que se crecieron con todos y si nos tenemos que cruzar que sea en la final. Por la competición sería un cruce posible en cuartos pero ya veremos”, añadió.

Mbappé, su Balón de Oro

El ibérico culminó dando su favorito a ganar el Balón de Oro 2025 y sobre los criterios distintos que se llegan para determinar al ganador.

“Yo a Mbappé se lo daba siempre. No solo por la amistad sino que creo que ha hecho números importantes. Si que el Balón de Oro es un trofeo muy determinante que el criterio es nunca sabemos cual es.

Pero en goles ha sido la “Bota de Oro” pero el Madrid este año no ha ganado esos títulos que otros equipos siempre hicieron. Hay nivel de jugadores muy interesantes que gan ganado Champions, competiciones en diferentes ligas, Nations League, al final son pequeños detalles que marcan la diferencia y no dependen de una opinión propia”, dijo.