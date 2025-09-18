Ramírez Racing enfocado en una gran actuación en el EcoCentro

Ciudad de México a 17 de septiembre, de 2025.- La onceava fecha de NASCAR México Series, se realizará en el Autódromo EcoCentro Querétaro el próximo 21 de septiembre, y el piloto del auto #08 José Luis Ramírez, buscará posicionarse en el podio como ya lo ha realizado en temporadas pasadas en esta pista.

La pista queretana es una de las favoritas del piloto de Dizolvin Flux, Vomisin. Durante la primera visita del campeonato a este territorio, en junio, Ramírez logró colocarse en el top-10, mostrando un buen balance e incluso fue líder durante algunos giros, por lo que llega con esa motivación extra y con el firme objetivo de conseguir ese podio por el cual ha trabajado.

José Luis se quedó a un paso de ingresar a los playoffs y se ha mostrado competitivo a lo largo de la temporada, pero la suerte no ha estado del todo con él, sufriendo percances que le han impedido capitalizar con un buen resultado.

Antes de su regreso al EcoCentro, y aprovechando la pausa de más de un mes, ha puesto un énfasis extra en la parte mecánica de su auto para llegar en óptimas condiciones y pelear por los primeros sitios desde las prácticas.

“Ya se está acabando la temporada, tenemos cuatro oportunidades más para pelear por la victoria, comenzamos con Querétaro que es una de las pistas que más me gusta y donde hemos tenidos buenos resultados en el pasado, se ha hecho un gran trabajo en el taller y esperamos tener buen ritmo desde que salgamos a la pista”, dijo Ramírez.

La carrera se realizará este domingo 21 de septiembre a las 13:40 horas, en una competencia a 140 giros.