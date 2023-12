Rafael Nadal regresará en enero, tras un año de la cirugía

Había pensado en el retiro.

Tras casi un año fuera de las canchas, Rafael Nadal regresará más competitivo que nunca, así lo dijo el propio tenista español.

Nadal fue sometido a una cirugía en la cadera, y su último evento fue en el Abierto de Australia, el pasado mes de enero, y pronostica regresar a la competencia en el mes de enero, en el torneo ATP 250 de Brisbane.

A través de redes sociales, el tenista aseguró que no ha sido una recuperación fácil, y que incluso había pensado en no regresar más al tenis profesional, pero en los últimos meses las espectativas han sido altas, y todo ha ido mejorando.

“Ha habido momentos que parecía imposible que llegara este momento, pero se ha mantenido un buen trabajo y una gran ilusión. Estoy listo para el regreso, no sé con qué nivel voy a poder jugar, pero no me importa, porque estoy feliz de volver”, dijo.