Rafael Carioca anuncia retiro profesional 

Monterrey, Nuevo León. De manera oficial, Rafael Carioca anunció su retiro de las canchas.

A través de sus redes sociales, el ex jugador de los Tigres confirmó su adiós al profesionalismo, luego de pasar seis meses sin equipo

“Tiempo de dar gracias al fútbol. Terminar una carrera es cerrar un ciclo con un corazón lleno de gratitud. Gracias, fútbol”, comentó en su publicación.

Carioca pasó un semestre sin actividad futbolística tras cerrar su etapa con los felinos durante el verano del 2025, dando por terminado su tiempo tras dieciseis campañas con los regios, donde logró convertiste en leyenda con 336 partidos oficiales, marcó seis goles y dio 25 asistencias.

Además de ganar ocho títulos oficiales: 3 Ligas, 2 Campeón de Campeones, 2 Campeones Cup y 1 Liga de Campeones de la CONCACAF.

Cabe destacar, que el canterano del Gremio (2008-2010) tuvo un paso por el Spartak de Moscú (2010-2014), así como en el Atlético Mineiro (2014-2017) de donde llegó a México con los felinos y de inmediato causó impacto con el título del Apertura 2017.

Así, luego de quince años en el máximo nivel, el amazónico colgó los tenis para dedicarse a planes personales pero sin dejar a un lado al deporte, pues según rumores puede probar suerte como promotor a futuro.