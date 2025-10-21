R. Madrid vuelve a mostrar rechazo a partido de Miami ante el Consejo Superior de Deportes

Madrid, 21 oct (EFE).- El Real Madrid ha vuelto a expresar su rechazo a la celebración del partido Villarreal-Barcelona, en Miami, en un segundo escrito remitido al Consejo Superior de Deportes (CSD), que está a la espera de recibir la información que solicitó a la Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre el mismo, tras su aprobación en agosto.

Fuentes del CSD confirmaron la recepción del segundo escrito del club blanco, en el que reafirma su posición en contra del traslado del partido, tal y como hizo el pasado agosto cuando el día 11 la RFEF aprobó iniciar los trámites ante la UEFA y la FIFA para que el encuentro se juegue en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre.

El Real Madrid pidió entonces a la FIFA y a la UEFA que no lo autorizaran, como garantes de las reglas de fútbol y la integridad de las competiciones, y al CSD que no concediera la autorización administrativa necesaria sin consentimiento unánime de todos los clubes participantes en la competición.

Para el Real Madrid, la iniciativa, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en la Liga, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competición a doble vuelta, altera el equilibrio competitivo y otorga una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes.

Después de recibir el primer escrito del conjunto blanco el CSD remitió un oficio a la RFEF en el que requirió “información pormenorizada con el fin de conocer su encaje legal” y aunque la RFEF todavía no ha remitido esta información, “el CSD espera que exista colaboración y recibirla próximamente”.

LaLiga pidió al CSD que aplique el estado de derecho

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, descartó el pasado día 13 que el CSD tenga competencias para paralizar la celebración del partido en Miami, autorizado de forma excepcional por la UEFA por “las lagunas normativas a nivel mundial” sobre los partidos de ligas nacionales fuera de sus países.

Además del Real Madrid, el partido de Miami cuenta también con el rechazo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que promovió un gesto de protesta de los futbolistas en la última jornada de Liga y que ahora reanudará los contactos con los jugadores para definir los siguientes pasos.

La protesta de los futbolistas ha llevado a LaLiga a convocar una reunión de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, inicialmente el próximo viernes día 24 aunque la AFE ha pedido adelantarla a mañana, ya que la patronal cuestiona la legalidad de la misma, por no cumplir las exigencias en materia de convocatoria, preaviso y garantías del derecho de huelga.

El sindicato ha reclamado transparencia e información sobre el traslado del partido a Miami, que en su opinión incumple el Convenio Colectivo, actitud que en opinión de LaLiga es un intento de bloqueo tras una aparente solicitud de información que ha trasladado por escrito.

AFE también pidió a LaLiga que pospusiera la fecha de venta de las entradas, a lo que la patronal respondió que no es competencia suya, sino del promotor del encuentro, la firma Relevent, con la que firmó un acuerdo para el desarrollo del fútbol español en Estados Unidos y que fue aprobado en julio de 2018.

Mientras sigue el debate en España, el Hard Rock Stadium de Miami abre este martes la preventa de entradas y mañana hará la venta general al público. El recinto anuncia el encuentro como “más que un partido” y como “un momento único” para que los aficionados al fútbol de América vean en su propio terreno a los mejores jugadores del mundo en un duelo de competición liguera.

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), que convocó acciones de protesta en la última jornada de Liga, asegura que sigue trabajando “para evitar que se deslocalice” el fútbol español y junto a los colectivos Football Supporters Europe e Independent Supporters Council norteamericano ha pedido a la CONCACAF participar en el proceso de consultas previo a su decisión sobre otorgar o no su permiso para la celebración del partido.

“También seguimos trabajando a nivel estatal para que el CSD, en virtud de sus competencias, revoque el permiso otorgado por la RFEF para deslocalizar el Villarreal-Barcelona”, asegura.

La controversia coincide con un reciente acuerdo del Parlamento Europeo, aprobado el pasado día 7, sobre la función de las políticas de la Unión en la configuración del modelo de deporte europeo.

En concreto, el punto 44 del texto pide a los órganos de gobierno del deporte que impidan que se jueguen partidos de competiciones internas en el extranjero.

(c) Agencia EFE