Quinceañero deportivo

Regio Deporte
Con gran felicidad la organización Fomentando el Deporte realizó un pequeño festejo de estos grandiosos 15 años en la colonia Independencia.
Un proyecto que nacio en un tiempo que la naturaleza pido su espacio y una comunidad se quedo sin actividad deportiva solo fue un plan de acción para activar a los niños del barrio, hoy en día es una realidad muchas historias de felicidad y muchas anécdotas, hoy recordamos a esos niños que guerreros que iniciaron y también festejamos a los que hoy en día son parte del proyecto.
Para soñar no hay limites y nuestro único límite es nuestra mente .
Felices 15 aniversario de fomentando el deporte colonia Independencia.