Quieren llevarse a Joaquim Pereira a España

*Buscan sus servicios en La Liga.

El defensor de los Tigres, Joaquim Pereira, es del interés de un club recién ascendido a la primera división de España.

Se trata del Real Oviedo, dirigido por el ex técnico felino, Veljko Paunovic, quien quiere llevarse al zaguero brasileño.

El plan del equipo propiedad de Grupo Pachuca, es un préstamo con opción de compra, lo que no fue del agrado de Club Tigres, y es que tienen la necesidad de vender al jugador que se ha mantenido en la banca desde que Guido Pizarro decidió que Rómulo Zwarg era su mejor hombre en la zaga, y con ese recurso, los felinos estarían yendo por un refuerzo extranjero, antes de que cierre el mercado de fichajes.