Quieren la presidencia

El fuerte conjunto del Deportivo Presidentes aseguró su boleto para ir a la fiesta de los ocho grandes, luego de vencer por la mínima anotación de 1-0 al Deportivo Dynamo, en la Popular Escobedo.

Duelo interesante, en el campo cuatro de Camino Real, ante un buen número de aficionados, quienes disfrutaron de un choque de calidad, entrega y múltiples acciones de peligro, considerado como un preámbulo para las finales.

El duelo fue muy nivelado, al grado de que el único tanto se logró mediante la pena máxima, bien cobrada por Daniel Medrano, que le dio la victoria a los pupilos de Orlando Zamora.

Con el triunfo, los Presidentes se mantienen en los primeros lugares y ya se aprestan para ir a la fiesta y dejar muy en alto la colonia del Pedre.